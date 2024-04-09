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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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«Его стошнило в раздевалке». Гвардиола — о решении оставить Де Брёйне в запасе на игру ЛЧ

«Его стошнило в раздевалке». Гвардиола — о решении оставить Де Брёйне в запасе на игру ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил решение оставить атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне на скамейке запасных на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 9 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'    

«Он плохо себя чувствует. Мы договорились о встрече, он был готов, но, когда мы пришли, в раздевалке его стошнило. Тогда он сказал: «Я не готов», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответная встреча пройдёт в Манчестере 16 апреля.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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