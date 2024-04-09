«Его стошнило в раздевалке». Гвардиола — о решении оставить Де Брёйне в запасе на игру ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил решение оставить атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне на скамейке запасных на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 9 апреля.

«Он плохо себя чувствует. Мы договорились о встрече, он был готов, но, когда мы пришли, в раздевалке его стошнило. Тогда он сказал: «Я не готов», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Ответная встреча пройдёт в Манчестере 16 апреля.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.