Игрок «СКА-Хабаровск»: Шаронов ставит футбол, в который никто не играет в Первой лиге

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян рассказал о работе с главным тренером команды Романом Шароновым.

«Роман Сергеевич — важный человек для СКА. С ним мы пытаемся показывать футбол, в который никто не играет в Первой лиге. В своё время «Енисей» с Гараниным тоже это делал. Сейчас мы стараемся играть в современный футбол, хотя могли бы сидеть в обороне и отбиваться весь матч, а в контратаках забивать и побеждать. Поставить такой футбол очень нелегко по разным причинам: логистика, поля, подбор футболистов. Но на данный момент мы как никогда близки к тому, что хочет видеть Роман Шаронов», — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полностью интервью с Артёмом Симоняном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.