Бубнов: Личка не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе состава «Динамо» на московское дерби со «Спартаком» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 7 апреля, «Динамо» на своём поле потерпело поражение со счётом 1:2. Напомним, ранее бело-голубые проиграли «Ростову» — 1:4.

«Главный тренер динамовцев сделал выводы после поражения в матче с «Ростовом» и убрал трёх полевых футболистов, которые сыграли плохо. Даса, Паршивлюк и Макаров не вышли, вроде бы всё правильно сделал, игра получалась более надёжной в обороне. Но не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать! Во многом он был виноват в результате игры с «Ростовом». У соперника не было преимущества, пока он не допустил грубейшую ошибку, которая к тому же ударила по его уверенности. Думаю, Шунин, играй он против «Спартака», не допустил бы подобных ошибок», — приводит слова Бубнова Sportbox.