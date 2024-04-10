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Бубнов: Личка не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать

Бубнов: Личка не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе состава «Динамо» на московское дерби со «Спартаком» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 7 апреля, «Динамо» на своём поле потерпело поражение со счётом 1:2. Напомним, ранее бело-голубые проиграли «Ростову» — 1:4.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Главный тренер динамовцев сделал выводы после поражения в матче с «Ростовом» и убрал трёх полевых футболистов, которые сыграли плохо. Даса, Паршивлюк и Макаров не вышли, вроде бы всё правильно сделал, игра получалась более надёжной в обороне. Но не прочувствовал, что Лещука тоже надо было убирать! Во многом он был виноват в результате игры с «Ростовом». У соперника не было преимущества, пока он не допустил грубейшую ошибку, которая к тому же ударила по его уверенности. Думаю, Шунин, играй он против «Спартака», не допустил бы подобных ошибок», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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