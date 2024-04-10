Федотов — об интересе «Баварии» к Файзуллаеву: Аббосбеку надо проявлять себя в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии» к полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву. По словам российского специалиста, хавбеку нужно проявлять себя в московском клубе и не думать ни о чём другом.

«Бавария» — это здорово, конечно, но позвольте всё же о ЦСКА говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, прошлым летом Аббосбек Файзуллаев пополнил состав московского ЦСКА. Он перешёл в российский клуб из «Пахтакора». Стороны заключили контракт, который рассчитан до июня 2026 года. ЦСКА по состоянию на сегодняшний день находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах.