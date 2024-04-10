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Валерий Непомнящий: Федотов что-нибудь придумает, если Чалов уйдёт из ЦСКА

Валерий Непомнящий: Федотов что-нибудь придумает, если Чалов уйдёт из ЦСКА
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб. Ранее Чалов продлил контракт с армейцами.

«Трудно сказать, увидим ли мы летом Чалова в Европе. Не очень понятное там отношение к россиянам. Какие-то страны находят варианты пригласить российских футболистов, какие-то — нет.

У ЦСКА всегда есть проблемы в составе. То не хватает центральных защитников, то на флангах некому играть, иногда в атаке не очень. Но клуб выходит из таких ситуаций вполне успешно. Последние игры об этом и говорят: Мусаев забивает, Заболотный выходит на новый уровень снова. Федотов что-нибудь придумает, если Чалов уедет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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