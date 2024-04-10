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Личка рассказал, о чём разговаривал с Абаскалем перед матчем «Динамо» — «Спартак»

Личка рассказал, о чём разговаривал с Абаскалем перед матчем «Динамо» — «Спартак»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о разговоре с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, возглавляющим «Спартак», перед очным матчем в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в воскресенье, 7 апреля. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева. За «Динамо» отличился Луис Чавес (с пенальти).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Спросили друг у друга, как дела, поговорили о нынешнем сезоне, о работе. Гильермо сказал, что сезон складывается тяжело, но они стараются, играют. Я тоже сказал, что мы стараемся, пробуем разные варианты. Нормальный, спокойный, обычный разговор. После матча мы поблагодарили друг друга за хорошую игру, и всё», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».

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