Личка рассказал, о чём разговаривал с Абаскалем перед матчем «Динамо» — «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о разговоре с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, возглавляющим «Спартак», перед очным матчем в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в воскресенье, 7 апреля. «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева. За «Динамо» отличился Луис Чавес (с пенальти).

«Спросили друг у друга, как дела, поговорили о нынешнем сезоне, о работе. Гильермо сказал, что сезон складывается тяжело, но они стараются, играют. Я тоже сказал, что мы стараемся, пробуем разные варианты. Нормальный, спокойный, обычный разговор. После матча мы поблагодарили друг друга за хорошую игру, и всё», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».