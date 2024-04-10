Футболист «Факела» Сенхаджи: в Алжире не просили меня не переходить в клуб из России

Защитник воронежского «Факела» Райан Сенхаджи признался, что в Алжире его не просили не переходить в клуб из России.

«В Алжире не просили меня не переходить в клуб из России. Это всё-таки только мой выбор. И я думаю, что это хорошая возможность показать себя в таком чемпионате. Что касается перехода, то это очень хорошо для меня, мне нравится здесь. Мой друг Мохамед Браими играл в «Факеле», он рассказал только хорошие вещи об этом клубе, об этом чемпионате», — приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, о переходе Райана воронежский клуб объявил 15 января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах в составе «Крумовграда» (Болгария), в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс. В составе воронежского клуба француз сыграл четыре матча. После 22 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 воронежский «Факел» набрал 26 очков и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице.