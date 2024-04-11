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Полузащитница «Зенита» Трофимова получила серьёзную травму и выбыла до конца года

Полузащитница «Зенита» Трофимова получила серьёзную травму и выбыла до конца года
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Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Наталья Трофимова получила серьёзную травму на сборах в Турции и выбыла до конца года. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

«У футболистки выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ей предстоит операция, а затем — длительное восстановление.

Футбольный клуб «Зенит» желает Наталье мужества и скорейшего возвращения на поле!» — написано в заявлении клуба.

21-летняя Наталья Трофимова выступает в «Зените» с 2022 года. Ранее она находилась в структуре московского «Чертаново». Вызывалась в юниорские сборные России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги-2024. Команда набрала девять очков за три матча.

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