Суперлига перенесла матчи «Звезда-2005» — «Спартак» и «Локомотив» — «Зенит»

Два матча 6-го тура женской Суперлиги 2024 года, ранее назначенные на 20 апреля, перенесены на 21 и 22 апреля. Об этом сообщил официальный сайт Суперлиги.

Изменённое расписание матчей 6-го тура Суперлиги (время — московское)

21 апреля, воскресенье

11:30. «Звезда-2005» — «Спартак»

22 апреля, понедельник

19:00. «Локомотив» — «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона-2024. Команда набрала девять очков за три матча. Московский «Локомотив» располагается на третьей строчке, заработав шесть очков. Пермская «Звезда-2005» (4) находится на пятом месте, московский «Спартак» (4) — на седьмом. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московский ЦСКА, у которого 12 очков за четыре игры.