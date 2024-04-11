Лига конференций: расписание игрового дня, 11 апреля

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Сегодня, 11 апреля, пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги конференций.

Лига конференций, 1/4 финала

Расписание игрового дня, 11 апреля

(время — московское)

19:45. «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Фиорентина» (Италия)

19:45. «Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция)

22:00. «Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция)

22:00. «Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция)

Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 18 апреля. Финальный матч состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Вест Хэм Юнайтед». В финальном матче сезона-2022/2023 «Вест Хэм Юнайтед» встречался с итальянской «Фиорентиной». Финал турнира состоялся 7 июня 2023 года на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. «Вест Хэм» одержал победу со счётом 2:1.