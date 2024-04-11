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Ледяхов: Россия и так сейчас нигде не участвует, а тут ещё криминальные дела футболистов

Ледяхов: Россия и так сейчас нигде не участвует, а тут ещё криминальные дела футболистов
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Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о ситуации с уголовными делами нападающего красно-белых Квинси Промеса в Нидерландах. Напомним, футболист приговорён к 7,5 года тюрьмы (шесть лет за контрабанду наркотиков, полтора года — за поножовщину с двоюродным братом).

— История с Промесом — это в большей степени спортивный или имиджевый удар по «Спартаку»?
— И спортивный, и имиджевый. У него были проблемы, и клуб об этом знал. Не понимаю, почему они пошли по такому пути. Футболист сильный, знаковая фигура для «Спартака». Но то, что он натворил у себя в стране, конечно, не делает ему чести. Для «Спартака» это очень большие имиджевые потери. Мало того что Россия со всеми этими санкциями и так сейчас нигде не участвует, ни в каких еврокубках, так ещё и эти криминальные дела, связанные с футболистами, — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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