«Черчесов — идеальная кандидатура для «Спартака». Ледяхов грустит, глядя на родной клуб

Пять месяцев после загадочной отставки из «Алании» звезда «Спартака» и сборной России 1990-х Игорь Ледяхов хранил молчание. Наконец, согласился на разговор. Правда, обсуждали не только и не столько последний клуб тренера, сколько самый близкий и родной ему. Правду говорят — бывших спартаковцев не бывает.

Из интервью вы узнаете:

— Пять месяцев после ухода из «Алании» о вас не было слышно. Сознательно перешли в «режим тишины»?

— У меня были определённые проблемы со здоровьем, и я их решал. Сейчас уже всё нормально — можно заняться трудоустройством. Побыл дома, в Барселоне. Сейчас в родной Сочи погостить приехал.

— Пойдёте на «Спартак» в субботу?

— Планирую.

— Предложения о трудоустройстве в эти пять месяцев поступали?

— Нет, не было ни вариантов, ни бесед. Я немножко был отдалён от футбола, теперь опять налаживаю связи.

— Олег Василенко уже в середине января возглавил «Телави». С собой в Грузию не звал?

— Я узнал об этом из газет. В любом случае зимой не мог никуда ехать.

— Допускаете возвращение в Первую лигу?

— Почему нет? Естественно, я собираюсь продолжать работать. Помощником или главным тренером — не имеет значения. Все предложения с удовольствием рассмотрю.

Игорь Ледяхов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что случилось в «Алании»?

— С Василенко вы впервые в «Балтике» в 2018-м пересеклись?

— Да, я позвал его помогать мне в Калининграде. Мы давно были знакомы, в коммуникации никогда проблем не было. В первый раз поработали вместе в «Балтике», во второй — в «Алании».

— «Алания» с вашим штабом после 13 туров даже возглавляла таблицу. Вас самих столь удачный старт удивил?

— Нет, мы не были удивлены. У нас работа была выстроена, поэтому шли на заслуженном месте. Потом начались кое-какие проблемы, и всё закончилось так, как закончилось. На тему «Алании» я не хотел бы говорить.

— Почему?

— Главным тренером был Василенко, а я ему помогал. Если бы я был главным, то, конечно, посвятил бы вас во все тонкости нашей работы. Пока он не выступил, мне нет смысла говорить что-то по этому поводу.

— Тем не менее вы продолжаете следить за командой?

— Конечно. Они что-то там буксуют. После зимнего перерыва не очень очки набирают. Определённые проблемы, видно, есть.

— «Алания» как была шестой, так и остаётся. Выходит, дело не в тренерах было?

— Давайте не будем углубляться. Я объяснил свою точку зрения.

Игорь Ледяхов в тренерском штабе «Алании» Фото: fcalania.com

— Чья отставка из коллег в этом сезоне вас больше всего удивила — Бердыева, Калешина, Парфенова, Зырянова, может быть, Хомухи или Евсеева?

— На мой взгляд, единственная нелогичная отставка — это наш уход из «Алании». А так всё закономерно. Где не было результата, там и меняли тренера. Сейчас вот Евсеев ушёл, потому что команда на предпоследнем месте.

— Сильно изменилась Первая лига за те пять лет, что вы в ней отсутствовали?

— Да нет, всё плюс-минус то же самое. Качество футболистов изменилось.

— В худшую сторону?

— Естественно. Небольшая деградация идёт во всех лигах, и Первая — не исключение.

— Есть в лиге явный лидер по игре?

— Все команды бьются, но «Химки» заслуженно идут на первом месте. По подбору футболистов и содержанию игры они превосходит всех в лиге. И почти из каждой игры выжимают максимальный результат. А так уровень достаточно боеспособный: семь-восемь команд, которые в верхней части таблицы, примерно равны по классу.

Кто идеальный тренер для «Спартака»?

— Премьер-Лигу смотрите?

— Обязательно. Каждые выходные почти все игры просматриваю.

— Свежее дерби «Динамо» и «Спартака» понравилось?

— Не сказал бы, что матч удался обеим командам, особенно «Спартаку». Очень много у него сумбура было. «Спартаку» повезло, что динамовский вратарь два раза ошибся и два гола забили. А так с их стороны, конечно, удручающее зрелище. «Динамо» на протяжении всего чемпионата выглядит неплохо, но тоже после зимнего перерыва что-то начали неважно. «Ростову» проиграли, тоже не без ошибки вратаря, и вот «Спартаку» сейчас. Думаю, «Динамо» будет сложно с «Зенитом» пободаться в этом году.

Играют «Спартак» и «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— «Спартак» сейчас в трёх очках от третьего места — это объективно его потолок?

— Нет. Просто, как мне кажется, тренер не соответствует уровню футбольного клуба «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать из неё максимум. У Абаскаля это не получается.

— Удивлены, что он так долго в «Спартаке» продержался?

— Чему удивляться? Привыкли уже к тому, что все нелогичные вещи происходят в нашем любимом клубе. Логики очень мало во всех действиях менеджмента и тренерского состава.

— После ухода Федуна ничего не изменилось в стратегическом плане?

— Вы меня извините, но Федун очень много сделал для «Спартака». Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов. А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят — «Лукойл». Но пока в действиях клуба очень мало логики.

— Разговоры о Янсене удивляют?

— Меня уже давно ничего не удивляет — особенно всё, что происходит в «Спартаке». Сейчас разговор пошёл про Янсена, но они уже, по-моему, объявили, что это всё ерунда.

— «Спартак» всего лишь опроверг инсайд, что якобы до игры в Сочи будет уволен Абаскаль.

— В «Спартаке» всегда так: проиграют — ищут тренера, выиграют — снова всё нормально. Заезженная пластинка. Возможно, сейчас уже и нет смысла менять тренера. Слишком мало осталось игр до конца чемпионата.

— А вот Егор Титов считает, что как раз сейчас это сделать было бы логично. Чтобы у нового тренера было время осмотреться, наиграть состав уже с прицелом на будущий сезон.

— Тут я с Егором совершенно согласен. В летнее межсезонье остаётся совсем мало времени, некогда будет входить в курс дела. Я знаю как минимум одного российского тренера, который может что-то поменять за короткий отрезок времени.

— Это кто же?

— Черчесов. Он очень хорошо знает и команду, и футболистов, и у него будет время, чтобы подготовить команду к следующему сезону. В этом сезоне «Спартак» очень много упустил — с трудом верится, что у него ещё может что-то получиться. А в иностранцах, которые учатся на футбольном клубе «Спартак», я не вижу смысла. Ну зачем и кому это нужно?

— Вы считаете, что Черчесов гарантированно поднимет «Спартак»?

— Я считаю, что да. Это наш, российский специалист, который всей своей работой и заслугами заслужил это. Думаю, это идеальная кандидатура для «Спартака».

— История с Промесом — это в большей степени спортивный или имиджевый удар по «Спартаку»?

— И спортивный, и имиджевый. У него были проблемы, и клуб об этом знал. Не понимаю, почему они пошли по такому пути. Футболист сильный, знаковая фигура для «Спартака». Но то, что он натворил у себя в стране, конечно, не делает ему чести. Для «Спартака» это очень большие имиджевые потери. Мало того, что Россия со всеми этими санкциями и так сейчас нигде не участвует, ни в каких еврокубках, так ещё и эти криминальные дела, связанные с футболистами.

— Тот же Титов не видит в команде лидера по духу за исключением сидящего на «банке» Джикии. А вы?

— Согласен, сейчас как такового лидера в клубе нет. По крайней мере — на поле. Всё-таки Промес был лидером с большой буквы — тащил команду, забивал голы, был бомбардиром и вообще делал разницу в игре. А сейчас все на одном уровне. Нет человека, который повёл бы за собой. Почему «Зенит» находит Педро за 7 млн, а «Спартак» платит почти вдвое дороже за Угальде?

— В последние дни все восхищаются юным Педро из «Зенита». Реально классный игрок?

— Техничный, молоденький мальчик, но обождите петь ему дифирамбы. У нас один матч парень сыграет — и мы начинаем его нахваливать. Давайте посмотрим на Педро на протяжении какого-то отрезка. Тогда и можно будет оценивать его — пока преждевременно.

— «Зенит» берет за € 7 млн вундеркинда Педро, которого явно можно выгодно перепродать, а «Спартак» — почти вдвое дороже Угальде. В чём логика?

— Это показатель работы менеджмента в двух клубах. «Зенит» покупает качественных футболистов и потом выгодно их перепродаёт. У «Спартака» я за последнее время таких историй не помню. Считаю, что за 13 млн, которые отдали за Угальде, можно взять более качественного футболиста. Очевидно, что в плане спортивного менеджмента «Зенит» работает более профессионально.

Зенитовский вундеркинд Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Аргументы, что у «Зенита» есть деньги, а у «Спартака» — нет, в данном случае несостоятельны?

— Абсолютно. «Спартак» не намного отстаёт от «Зенита» в экономическом плане. Вопрос к компетенции людей, которые выстраивают работу спортивного блока. Пока это у Питера лучше получается.

— Из иностранцев, подписанных за последнее время, хоть с кем-то «Спартак» угадал?

— Только центральный защитник Бабич неплохо выглядит. А кто ещё играет? Больше никто. Бонгонда этот приехал, пару игр блеснул и пропал, на замену выходит. Непонятно, зачем брали Рябчука, если человек вообще не играет. А «Зенит», кого бы ни брал, все выходят в составе и неплохо смотрятся, делают разницу. У «Спартака» никто этой разницы не делает.

Сменится ли в России чемпион?

— Верите, что в этом сезоне в РПЛ наконец-то сменится чемпион?

— В этом году «Зенит» не такой явный фаворит, как в прошлые сезоны, но, думаю, он своего не упустит. Не то чтобы питерцы стали сильнее — просто нет достойных конкурентов. Я надеялся на «Динамо» в этом плане. В первой части сезона москвичи очень неплохо выглядели, однако после зимнего перерыва отчего-то забуксовали.

— У «Краснодара» всего минус одно очко от «Зенита» и игра дома с чемпионом.

— Но «Краснодар» убрал тренера, который впервые вывел клуб на первое место и долго удерживал на нём. По каким причинам уволили Ивича, нам неизвестно. Владелец решает. Посмотрим. Смена тренера может отразиться как в лучшую сторону, так и в худшую. Но у «Краснодара» нет опыта борьбы за высокие места. Это может сыграть определяющую роль.

— Из тех ребят, что играли у вас в «Балтике», кто-то в команде остался?

— Нет, никого. Мы почему в 2018-м ушли? В клубе сменился менеджмент. Новые руководители решили поменять всех — и тренеров, и футбольную команду.

— Удержится Калининград в РПЛ?

— «Балтике» и «Сочи» будет очень сложно. Зимой и те, и другие по полкоманды поменяли и выглядят достаточно неплохо. Но потери в первой части сезона, я думаю, сыграют решающую роль.

— «Сочи» с Морено ещё вообще не проигрывал.

— Не проигрывал, но и не выигрывал. А им нужно побеждать — у команды слишком мало очков. Хотя отставание от переходной зоны не такое большое — всего пять очков. В любом случае играть нужно до конца, а там видно будет. Сейчас «Сочи» предстоит знаковая игра — со «Спартаком». Если выиграют, появится шанс вылезти.

— А дальше у них «Урал», «Ахмат», «Факел» — все посильные соперники.

— Правильно. Но «Урал», «Ахмат» — тоже там, борются за выживание. Эти игры для «Сочи» будут ещё сложнее, чем с лидерами. Я по себе это знаю — работал в похожих ситуациях. Соперники не будут играть в красивый футбол — они будут биться за результат.

— Вас как сочинца расстроит вылет команды?

— Конечно, расстроит. Всё-таки у нас не так много благополучных клубов. А у «Сочи» есть средства, инфраструктура. Не хотелось бы терять команду. После вылета в Первую лигу очень сложно вернуться назад.

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нужно ли молодым россиянам любой ценой стремиться в Европу?

— Игру сборной России с сербами смотрели?

— Да. Давно мы не видели такую игру в исполнении нашей сборной. Но ключевой момент — удаление у сербов. С их стороны это выглядело как действительно товарищеская игра. Они не особо напрягались. Ну а наши — молодцы, вышли с настроением. Неважно, что сербы еле ходили. Главное, что наши играли в полную силу и показали хороший футбол. Болельщики прямо соскучились по такой сборной России.

— Для футболистов важно, чтобы даже в условиях бана команда собиралась, играла с сильными соперниками, побеждала?

— Для роста футболистов это очень важно. Мы же сейчас не участвуем в еврокубках и не можем определить, какой уровень у нашего чемпионата — низкий или высокий. Лига чемпионов, Лига Европы объективно его показывали.

— Единственный россиянин в испанском чемпионате Захарян наконец-то освоился в Примере?

— Опять-таки Захарян забил один гол, а мы уже говорим, что он полностью адаптировался в Испании. Нет, он ещё только делает первые шаги, осваивается. Футболист талантливый, молодой пацан. Ему нужно время. Но, думаю, при правильном подходе у него всё будет нормально.

— Существуют две полярные точки зрения: одни говорят, что футболистам с юных лет нужно уезжать из России в Европу, другие предостерегают от этого молодёжь. Вы какого мнения придерживаетесь?

— Если есть возможность, нужно ехать и играть. Всё-таки за границей уровень футбола повыше — особенно в таких чемпионатах, как испанский, немецкий. Даже в нижней части таблицы команды приличного класса. Чтобы прогрессировать, нужно играть с сильными партнёрами против сильных соперников. Для роста молодых ребят это очень важный опыт.

— А вы видите в чемпионате России молодых футболистов, созревших для этого?

— Пока у нас не вижу никого, кто бы мог уехать и сразу заиграть в топ-лиге. Не в среднем чемпионате, а в Англии, Испании, Германии.