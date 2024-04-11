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Александр Бубнов назвал лучшего игрока в дерби «Динамо» — «Спартак»

Александр Бубнов назвал лучшего игрока в дерби «Динамо» — «Спартак»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак», а также назвал лучшего игрока встречи. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 2:1. Дубль оформил нападающий красно-белых Александр Соболев, за «Динамо» отличился Луис Чавес (с пенальти). По мнению эксперта, лучшим игроком матча стал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«У «Спартака» ведь большую часть матча практически не было моментов. «Динамо» по ходу встречи выглядело лучше. Да, игра велась обоюдоострая, на встречных курсах. Но если у динамовцев создавались моменты, была какая-то организованность, то у «Спартака» одна суета! Ничего создать не могли.

До заключительного отрезка матча команда Лички имела значительное преимущество по моментам. Забили бы второй гол — и похоронили бы соперника. Но у красно-белых то Максименко спасал, то Бабич, которого считаю лучшим игроком встречи», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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