Александр Бубнов назвал лучшего игрока в дерби «Динамо» — «Спартак»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак», а также назвал лучшего игрока встречи. «Спартак» одержал волевую победу со счётом 2:1. Дубль оформил нападающий красно-белых Александр Соболев, за «Динамо» отличился Луис Чавес (с пенальти). По мнению эксперта, лучшим игроком матча стал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

«У «Спартака» ведь большую часть матча практически не было моментов. «Динамо» по ходу встречи выглядело лучше. Да, игра велась обоюдоострая, на встречных курсах. Но если у динамовцев создавались моменты, была какая-то организованность, то у «Спартака» одна суета! Ничего создать не могли.

До заключительного отрезка матча команда Лички имела значительное преимущество по моментам. Забили бы второй гол — и похоронили бы соперника. Но у красно-белых то Максименко спасал, то Бабич, которого считаю лучшим игроком встречи», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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