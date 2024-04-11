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Фанаты начали массово оскорблять Дембеле после празднования им гола в ворота «Барселоны»

Фанаты начали массово оскорблять Дембеле после празднования им гола в ворота «Барселоны»
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Бывший крайний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, с минувшего лета выступающий за «ПСЖ», подвергся массовым оскорблениям на расовой почве после очного матча между командами в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3), в котором француз забил гол, после чего отпраздновал его. Об этом информирует COPE.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

Сообщается, что после завершения встречи болельщики каталонского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дембеле. Затем французскому футболисту стали писать расистские оскорбления в его социальных сетях.

Напомним, Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. За этот период он принял участие в 185 матчах во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и 43 результативными передачами.

Ответный матч между командами состоится в Барселоне 16 апреля.

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