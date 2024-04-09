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«Увидимся в Париже». Хави рассказал об отношении к Дембеле, перешедшему в «ПСЖ»

«Увидимся в Париже». Хави рассказал об отношении к Дембеле, перешедшему в «ПСЖ»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об отношении к крайнему нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле, минувшим летом перешедшему из каталонского клуба во французский гранд.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После жеребьёвки [Лиги чемпионов] мы отправили друг другу сообщение, где написали: «Увидимся в Париже». Я очень уважаю его. Он решил в одностороннем порядке перейти сюда, что было вызовом для него. Летом у нас забрали отличного футболиста», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год.

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