Результаты первого блока матчей 1/4 финала Лиги конференций

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Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги конференций, стартовавшие в 19:45 по московскому времени. Ответные встречи в парах пройдут 18 апреля.

В первом матче встречались греческий «Олимпиакос» и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился полузащитник «Олимпиакоса» Костас Фортунис. На 32-й минуте черногорский форвард Стеван Йоветич удвоил преимущество хозяев. Португалец Шикинью на 57-й минуте сделал счёт 3:0. На 68-й минуте «Фенербахче» получили право пробить 11-метровый, который реализовал Душан Тадич. На 74-й минуте полузащитник гостей Ирфан Кахведжи отыграл ещё мяч.

В параллельной встрече играли чешская «Виктория Пльзень» и итальянская Фиорентина. Матч завершился вничью со счётом 0:0.