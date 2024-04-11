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«Милан» — «Рома»: гости открыли счёт в матче

«Милан» — «Рома»: гости открыли счёт в матче
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В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянские «Милан» и «Рома». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
2-й тайм
0 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Манчини – 17'    

На 17-й минуте защитник «Ромы» Джанлука Манчини открыл счёт, замкнув подачу Пауло Дибалы с углового.

В последний раз команды играли друг с другом в январе этого года. В матче 20-го тура Серии А нынешнего сезона «Милан» одержал победу со счётом 3:1. При этом в игре первого круга «россонери» также были сильнее римлян — 2:1. В турнирной таблице внутреннего первенства «Милан» занимает второе место, в то время как «Рома» располагается на пятой строчке.

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