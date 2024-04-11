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Есипов — об игре с «МЮ»: врачи «Ротора» выбегали на поле с сумками с пачками денег

Есипов — об игре с «МЮ»: врачи «Ротора» выбегали на поле с сумками с пачками денег
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Бывший футболист сборной России и волгоградского «Ротора» Валерий Есипов поделился воспоминаниями об ответном матче 1/32 финала Кубка УЕФА с английским «Манчестер Юнайтед». Напомним, ответный матч проходил на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершился со счётом 2:2. За счёт двух мячей, забитых на выезде, «Ротор» прошёл в следующую стадию турнира. Первый матч также закончился вничью — 0:0.

«Прокопенко сказал: «Состав «Юнайтед» называть не буду, там одни звёзды. Проиграете — вам никто слова не скажет. Победите — сделаете себе имя». Так и вышло, мы сыграли более чем достойно. Нам даже «Олд Траффорд» аплодировал! Игра проходила, как в Колизее: только мяч вылетел за пределы поля, болбои его сразу возвращают. Ни секунды отдышаться. Поначалу стоял гул, а после 0:2 — гробовая тишина.

Сумки врачей «Ротора» были набиты деньгами? Да, нам их потом раздали в раздевалке — как премиальные. Как я понял, это «Ротор» получил от ТВ-трансляций. Врачи реально выбегали на поле с портфельчиками, в которых были в том числе пачки денег», — приводит слова Есипова Sport24.

Напомним, Есипов как игрок выступал в таких командах, как курский «Авангард» (1988–1991), воронежский «Факел» (1991–1992), киевское «Динамо» (1992), волгоградский «Ротор» (1992–2004), а также «Сатурн» из Раменского (2005–2007). В составе сборной России по футболу Есипов провёл пять матчей. С 2008 года Валерий является тренером. За это время он успел поработать в «Роторе», «Тамбове», белгородском «Салюте», возглавлял «Знамя Труда». В данный момент Есипов — главный тренер крымского клуба «Кызылташ»

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