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Трое детей Гарри Кейна оказались в больнице в результате автомобильной аварии — Bild

Трое детей Гарри Кейна оказались в больнице в результате автомобильной аварии — Bild
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Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после того, как автомобиль, на котором они передвигались, столкнулся с машиной, когда та пыталась свернуть на скоростную автомагистраль. Об этом сообщает Bild.

Фото: Добровольная пожарная часть Хоэншафтларн

Фото: Добровольная пожарная часть Хоэншафтларн

По информации источника, трое детей Кейна — Луи, Вивьен и Айви — получили поверхностные травмы, после чего были доставлены в ближайшую больницу на машине скорой помощи.

Подчёркивается, что в машине, врезавшейся в автомобиль с детьми Кейна, также находилось несколько человек, однако никто не получил серьёзных повреждений.

Как отмечает источник, на момент аварии Кейн находился в Лондоне, куда «Бавария» прибыла для того, чтобы провести первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Напомним, эта встреча завершилась со счётом 2:2, а сам Кейн забил гол, реализовав пенальти.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    
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