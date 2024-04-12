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Лига конференций, результаты матчей 1/4 финала турнира, 11 апреля

Лига конференций, результаты матчей 1/4 финала турнира, 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. Первые два матча стартовали в 19:45 мск. Время начала остальных встреч — 22:00 мск.

В первом матче встречались греческий «Олимпиакос» и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 19:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Фортунис – 8'     2:0 Йоветич – 32'     3:0 Шикинью – 57'     3:1 Тадич – 68'     3:2 Кахведжи – 74'    

В составе «Олимпиакоса» отличились Костас Фортунис, Стеван Йоветич и португалец Шикинью. У «Фенербахче» забивали Душан Тадич и Ирфан Кахведжи.

В параллельной встрече играли чешская «Виктория Пльзень» и итальянская Фиорентина. Матч завершился со счётом 0:0.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 19:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
0 : 0
Фиорентина
Флоренция, Италия

Бирмингемская «Астон Вилла» на своём поле принимала французский «Лилль» и одержала победу со счётом 2:1.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Уоткинс – 13'     2:0 Макгинн – 56'     2:1 Диаките – 84'    

В составе хозяев отличился нападающий Оли Уоткинс и полузащитник Джон Макгинн. В составе гостей гол забил защитник Бафоде Диаките.

В ещё одном матче встречались бельгийский «Брюгге» и греческий ПАОК. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Ветлесен – 6'    

Единственный гол на счету полузащитника Уго Ветлесен. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 18 апреля.

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