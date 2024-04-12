Лига конференций, результаты матчей 1/4 финала турнира, 11 апреля

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Сегодня, 11 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. Первые два матча стартовали в 19:45 мск. Время начала остальных встреч — 22:00 мск.

В первом матче встречались греческий «Олимпиакос» и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей. Хозяева поля одержали победу со счётом 3:2.

В составе «Олимпиакоса» отличились Костас Фортунис, Стеван Йоветич и португалец Шикинью. У «Фенербахче» забивали Душан Тадич и Ирфан Кахведжи.

В параллельной встрече играли чешская «Виктория Пльзень» и итальянская Фиорентина. Матч завершился со счётом 0:0.

Бирмингемская «Астон Вилла» на своём поле принимала французский «Лилль» и одержала победу со счётом 2:1.

В составе хозяев отличился нападающий Оли Уоткинс и полузащитник Джон Макгинн. В составе гостей гол забил защитник Бафоде Диаките.

В ещё одном матче встречались бельгийский «Брюгге» и греческий ПАОК. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол на счету полузащитника Уго Ветлесен. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 18 апреля.