Экс-игрок «Ротора» Есипов рассказал, как подрался с Романом Павлюченко

Бывший футболист сборной России и «Ротора» Валерий Есипов поделился воспоминаниями о нападающем Романе Павлюченко, с которым они вместе играли за волгоградский клуб с 2000-го по 2022 год.

«Не боялся делать ошибки, дерзкий. Мог и характер показать — мы его перевоспитывали. Однажды даже подрались с ним.

Это было после матча с «Зенитом» в 2001-м. Играем дома, счёт — 0:0, последние минуты. Выкатываю Роме на 11 метров, мы с Беркетовым открываемся под него. Выкати обратно — мы бы расстреляли вратаря. Но Пав бьёт сам, удар блокируют, так и доигрываем вничью. Я ему в порыве высказал: «Молодой, ты чё делаешь?» А Павлюченко мне дерзко: «Звёздочка, помолчи».

А мне уже тридцать, девять сезонов за «Ротор»… Думаю про себя: «Ну хорошо, отложим разговор». После игры подхожу к раздевалке, там тренер Файзулин, Горюнов, его правая рука Шох и Ромка. Спрашиваю: «Что это было?» И после этого бью Пава. Нас быстро разняли. После чего уже у меня Горюнов спрашивает: «А что это сейчас было?» «Воспитание, — отвечаю, — а что?» К слову, дядя Толя, отец Ромы и водитель клубного автобуса, ещё и похвалил меня», — приводит слова Есипова Sport24.

В ходе своей карьеры Роман Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», «Кубань», «Урал», московский «Арарат» и «Знамя Ногинск». За сборную России нападающий провёл 51 матч и забил 21 гол. Он дебютировал во взрослой команде в 2003 году.

Напомним, Есипов как игрок выступал в таких командах, как курский «Авангард» (1988–1991), воронежский «Факел» (1991–1992), киевское «Динамо» (1992), волгоградский «Ротор» (1992–2004), а также «Сатурн» из Раменского (2005–2007). В составе сборной России по футболу Есипов провёл пять матчей. С 2008 года Валерий является тренером. За это время он успел поработать в «Роторе», «Тамбове», белгородском «Салюте», возглавлял «Знамя Труда». В данный момент Есипов — главный тренер крымского клуба «Кызылташ»