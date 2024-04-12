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Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери

Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар играл в покер на телефоне во время празднования дня рождения дочери.

32-летний Неймар является воспитанником академии «Сантоса». За основной состав бразильского клуба футболист дебютировал в 2009 году. Форвард перешёл в «Аль-Хиляль» из «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года. Для нападающего саудовский клуб стал третьим за пределами родной Бразилии. Помимо «ПСЖ», Неймар ранее выступал за испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Большую часть сезона бразильский футболист пропустил из-за травмы.

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