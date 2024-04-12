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Иван Таранов: Слуцкий и Березуцкие — это КВН, а Дзюба — Comedy Club

Иван Таранов: Слуцкий и Березуцкие — это КВН, а Дзюба — Comedy Club
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Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о чувстве юмора некоторых бывших одноклубников.

— Молодые Березуцкие были весельчаками?
— Я бы не сказал. У них своеобразный юмор, который не всем так заходил, как у Гусева. Ролан как даст — хоть стой, хоть падай, любил подкалывать. Березуцкие тоже шутили, но их приколов я не запомнил.

То же самое можно про Леонида Викторовича Слуцкого сказать. Когда он играл какие-то сценки в КВН, получалось не так смешно, как у его друга Дзюбы. Вот Дзюбы и Гусева юмор по мне. Они очень находчивые и за словом в карман не полезут. Умеют быстро реагировать.Если сравнить Comedy Club и КВН, то я больше склоняюсь к Comedy. А кому-то ближе КВН — более культурный юмор. Наверное, братья Березуцкие — тоже больше КВН, чем Comedy Club, — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Иваном Тарановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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