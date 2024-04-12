Экс-защитник ЦСКА и «Крыльев» Таранов: новое поколение футболистов в России слабее нашего

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался на тему детского футбола в регионах России.

«Уровень везде разный. С детьми нужно работать. Также нужно развиваться самим тренерам. Футбол взрослый, как и детский футбол, не стоит на месте. Знакомясь с методиками зарубежных специалистов, мы уже понимаем, что где-то неправильно работали. Хотя за рубежом ещё работают по нашим, советским методикам. Пытаешься всё это совместить и проанализировать, а затем применять на практике.

Я не пристально следил за предыдущим поколением ребят, которым сейчас 18-20 лет. Но сейчас невооружённым глазом видна определённая разница между нашим поколением и тем, что сейчас выросло. Новое — менее сильное», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Иваном Тарановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время