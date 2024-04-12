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Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав пьяным играл за ЦСКА Слуцкого

Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав пьяным играл за ЦСКА Слуцкого
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Бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий рассказал, как нападающий Вагнер Лав пьяным играл за ЦСКА Леонида Слуцкого. Российский специалист возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год.

«Про него, думаю, можно историю рассказать. Он не будет смотреть эту передачу. Кому он нужна. Мы уже говорили про режим. Я не видел в принципе футболистов всю карьеру, нигде, ни в ЦСКА, чтобы кто-то играл вот прям с такого сильного похмела.

И вот у Вагнера была такая история, когда он действительно… Что удивительно, я не знаю где он напился… Смысл в том, что он был реально нетрезвый, даже подошёл к тренеру и говорит, по-моему, это Леонид Викторович был, я не буду играть, он говорит, ну не могу, не в состоянии, мягко говоря. Ну это реально тяжело. В общем его очень долго уговаривали, уговаривали, уговаривали. Говорит, давай, ты нам нужен, важная победа.

Он вышел, по-моему, с «Ростовом» была игра. Один справа забил, второй слева, и говорит, всё, тренер, меняй меня. И пошёл на лавочку, сел спокойно. Вага, извини, если что не так, сразу, заранее», — сказал Алексей Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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