Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав пьяным играл за ЦСКА Слуцкого

Бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий рассказал, как нападающий Вагнер Лав пьяным играл за ЦСКА Леонида Слуцкого. Российский специалист возглавлял красно-синих с 2009 по 2016 год.

«Про него, думаю, можно историю рассказать. Он не будет смотреть эту передачу. Кому он нужна. Мы уже говорили про режим. Я не видел в принципе футболистов всю карьеру, нигде, ни в ЦСКА, чтобы кто-то играл вот прям с такого сильного похмела.

И вот у Вагнера была такая история, когда он действительно… Что удивительно, я не знаю где он напился… Смысл в том, что он был реально нетрезвый, даже подошёл к тренеру и говорит, по-моему, это Леонид Викторович был, я не буду играть, он говорит, ну не могу, не в состоянии, мягко говоря. Ну это реально тяжело. В общем его очень долго уговаривали, уговаривали, уговаривали. Говорит, давай, ты нам нужен, важная победа.

Он вышел, по-моему, с «Ростовом» была игра. Один справа забил, второй слева, и говорит, всё, тренер, меняй меня. И пошёл на лавочку, сел спокойно. Вага, извини, если что не так, сразу, заранее», — сказал Алексей Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».