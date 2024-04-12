Алексей Березуцкий объяснил, почему они с братом не перешли в «Локомотив» до ЦСКА

Бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий объяснил, почему они с братом Василием не перешли в «Локомотив» до того, как оказались в ЦСКА.

«Скажем так, у нас в этом возрасте, 16-18 лет, были предложения от всех топ-клубов России. Нам, во-первых, нравился ЦСКА, во-вторых, он был настойчивее, в-третьих, это команда была чуть меньше. ЦСКА – была очень развивающаяся команда, Валерий Георгиевич нас знал по молодёжной сборной России, это был большой плюс, он понимал, с кем собирается работать. Естественно, это тоже был фактор.

Было предложение от «Локомотива», от «Спартака» не было. И слава богу. Предложение «Локомотива» было очень хорошее, великолепное. Юрий Павлович звонил, разговаривал. Но анализируя это, «Локомотив» уже тогда был топовой командой, которая боролась за чемпионство со «Спартаком». И в реальности в этом возрасте там прям заиграть…» — сказал Алексей Березуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».