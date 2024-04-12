В «Химках» прокомментировали информацию о желании подписать Артёма Дзюбу

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировали информацию о желании подмосковного клуба подписать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

— Действительно ли «Химки» готовы пригласить Артёма Дзюбу, если тот не останется в «Локомотиве»?

— В первую очередь нужно спросить у нашего тренерского штаба, насколько им будет подходить Дзюба, насколько он им будет нужен. А со своей стороны я, пожалуй, без комментариев, — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,8 млн. Действующее соглашение игрока с красно-зелёными рассчитано до конца нынешнего сезона.