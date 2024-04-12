Смородская: я бы не продлевала контракт с Дзюбой, но его приход в «Локомотив» был нужен

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Я бы не продлевала контракт с Дзюбой. Связано это с потерей скорости, игра стала другой у команды. То, в чём он силён, сейчас в футболе не очень востребовано. Нужна скорость, дриблинг, а с этим у него хуже. Но в своё время приход Артёма в клуб был нужен. Не считаю это ошибкой», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,8 млн. Действующее соглашение игрока с красно-зелёными рассчитано до конца нынешнего сезона.