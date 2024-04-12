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Колосков: Артём Дзюба приближается к тому, чтобы завершить карьеру

Колосков: Артём Дзюба приближается к тому, чтобы завершить карьеру
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» сомневается в необходимости продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, а также высказался о возможном переходе игрока в китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Исчерпал ли Дзюба себя или ещё может выстрелить, всё это зависит от него самого. У Артёма запас прочности большой. Если он поставит себе цель играть и будет тренироваться как положено, то Артём ещё поиграет, а если он захочет завязать, то это его личное дело. Ощущение такое, что он приближается к тому, чтобы завершить карьеру.

Если тренеры его видит в самом составе «Локомотива», надо продлевать, если нет, то нет. Зачем держать на контракте футболистов, у которых нет перспективы играть?

Я в Китае не был. Непонятно, что за уровень. Но ясно, что если человек играл за «Локомотив» и за другие ведущие российские клубы, то он может показать себя», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

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