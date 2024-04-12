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«Он ударил лежачего игрока по голове». Очевидец рассказал о поведении Неймара в «ПСЖ»

«Он ударил лежачего игрока по голове». Очевидец рассказал о поведении Неймара в «ПСЖ»
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Неназванный свидетель, являющийся сотрудником «ПСЖ», рассказал авторитетному французскому изданию L’Équipe о том, как выстраивались взаимоотношения экс-нападающего французского гранда Неймара с одноклубниками и членами тренерского штаба.

Как сообщает источник, Неймар поссорился с ассистентом Кристофа Галтье во время тренировки в прошлом сезоне. Из-за этого эпизода атмосфера в раздевалке накалилась, а сам футболист оставался раздражённым.

Позже во время тренировки у Неймара случился конфликт с 19-летним полузащитником «ПСЖ» Исмаэлем Гарби. «Исмаэль Гарби получил мяч во время тренировки. Неймар подловил его и ударил по голове, когда тот лежал на земле. Все были шокированы. В конце концов, он действительно повёл себя некрасиво.

«Неймар был недоброжелателен по отношению к Витинье. Хотя сам Витинья отрицал это, потому что он хороший человек и не хотел никаких проблем, но несколько раз он был оскорблён», — приводит L’Équipe слова очевидца событий.

Напомним, Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. Минувшим летом бразильский футболист перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

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