Неймар — о победе в Суперкубке СА: одноклассники выполняли работу, а я получал оценки

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, с октября не играющий за клуб из-за травмы, поделился эмоциями после победы своей команды в финале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (1:4).

«Всё как и в школе: ребята выполняли работу, а я просто получал оценки», — сказал Неймар на трансляции в своей социальной сети.

Напомним, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Малком. На 21-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт в матче. На 44-й минуте Салем Аль-Давсари вновь вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 89-й минуте Малком оформил дубль. На 90+6-й минуте встречи полузащитник Нассер Аль-Давсари довёл счёт до разгромного.

В матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выиграл у «Аль-Насра» со счётом 2:1. «Аль-Иттихад» же на данной стадии этого турнира обыграл «Аль-Вахду» со счётом 2:1.