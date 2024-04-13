Семшов — об игре «Краснодара» и «Зенита»: исход этого матча не решит судьбу чемпионства

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.

«Безусловно, отсутствие Вендела является ощутимой потерей для «Зенита», но, наверное, в команде есть кем его заменить. Это потеря, но она не будет играть решающей роли. Думаю, обе команды будут действовать осторожно, никто не захочет проигрывать. Кто будет психологически более устойчив, более наглым в плане контроля мяча, тот может одержать победу. Думаю, в «Краснодаре» понимают, что поражение от «Зенита» уменьшает шансы в борьбе за чемпионство. Поэтому главным будет не пропустить. Считаю, что исход матча не решит судьбу чемпионской гонки, потому что ещё играть достаточно много, каждый может потерять очки. Но, конечно, победителя психологически окрылит эта победа», – приводит слова Семшова ТАСС.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдёт сегодня, 13 апреля 2024 года. Стартовый свисток предстоящей встречи запланирован на 17:00 по московскому времени.

Напомним, сейчас на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги располагается петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 44 очка. На второй строчке пребывает «Краснодар». У южан 43 очка. Третьим идёт московское «Динамо». Бело-голубые заработали 38 очков.