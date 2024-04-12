Игрок «Зенита» Ахметов ответил, будет ли для него матч с «Краснодаром» принципиальным

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится в субботу, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало матча — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Будет ли матч принципиальным для меня? Знаю всех ребят в команде, тренеров, вообще весь коллектив. Поэтому в каком‑то смысле да, матч для меня будет принципиальным. Но о принципиальности этой встречи для себя говорю по‑доброму, потому что приеду на игру против своих хороших друзей‑товарищей», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

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