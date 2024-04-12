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Уроженец Дагестана Амир Ибрагимов дебютировал за сборную Англии U16, забив победный гол

Уроженец Дагестана Амир Ибрагимов дебютировал за сборную Англии U16, забив победный гол
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Крайний нападающий молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, имеющий российское гражданство, дебютировал за сборную Англии для игроков не старше 16 лет.

Сегодня, 12 апреля, юноши из Англии провели товарищеский матч со сверстниками из Италии. Встреча завершилась победой британцев со счётом 2:1. Ибрагимов вышел на поле на 84-й минуте. Он успел записать на свой счёт забитый мяч, который стал победным для англичан.

Следующий матч сборная Англии до 16 лет проведёт в воскресенье, 14 апреля. Её соперником станет бельгийская национальная команда U16.

Напомним, 16-летний Амир Ибрагимов родился в Дагестане. В 11 лет футболист вместе со своей семьёй перебрался в Англию. Его действующее трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года.

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