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Российский игрок молодёжной команды «МЮ» Амир Ибрагимов вызван в сборную Англии U16

Российский игрок молодёжной команды «МЮ» Амир Ибрагимов вызван в сборную Англии U16
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Российский крайний нападающий молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов получил вызов в сборную Англии для игроков не старше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба академии «красных дьяволов» в соцсети Х (ранее Twitter).

16-летний Ибрагимов родился в Дагестане, но уже продолжительное время выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2), проведя на поле 60 минут. В нынешнем сезоне чемпионата Англии U18 российский футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, сборная Англии U16 проведёт товарищеский матч с бельгийской национальной командой.

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