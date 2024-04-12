Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» обыграл «Сельту» в домашнем матче 31-го тура Ла Лиги

«Бетис» обыграл «Сельту» в домашнем матче 31-го тура Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

12 апреля завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Сельта». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Испания - Примера . 31-й тур
12 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго
1:0 Миранда – 53'     2:0 Фекир – 83'     2:1 Странн Ларсен – 90+1'    

В составе севильской команды первым забитым мячом отметился Хуан Миранда. Защитник хозяев совершил результативное действие на 53-й минуте. Полузащитник Набиль Фекир на 84-й минуте увеличил преимущество «Бетиса». Гости ответили точным ударом в исполнении Йёргена Странна Ларсена в самой концовке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня «Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков за 31 матч. «Сельта» находится на 17-й строчке, заработав 28 очков за аналогичное количество матчей.

Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android