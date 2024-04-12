«Бетис» обыграл «Сельту» в домашнем матче 31-го тура Ла Лиги

12 апреля завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Сельта». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе севильской команды первым забитым мячом отметился Хуан Миранда. Защитник хозяев совершил результативное действие на 53-й минуте. Полузащитник Набиль Фекир на 84-й минуте увеличил преимущество «Бетиса». Гости ответили точным ударом в исполнении Йёргена Странна Ларсена в самой концовке.

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Таким образом, после сегодняшнего игрового дня «Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков за 31 матч. «Сельта» находится на 17-й строчке, заработав 28 очков за аналогичное количество матчей.