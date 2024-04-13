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«Зенит», ЦСКА и «Ростов» — лучшие команды РПЛ по передачам в верхнюю треть

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч стал петербургский «Зенит» — 45,1 передачи. Московский ЦСКА занимает вторую строчку с показателем 43,1, на третьем месте находится «Ростов» — 38,8. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 23,8 передачи.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч выглядит так: