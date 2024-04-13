«Зенит», ЦСКА и «Ростов» — лучшие команды РПЛ по передачам в верхнюю треть

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.
Лучшим клубом лиги по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч стал петербургский «Зенит» — 45,1 передачи. Московский ЦСКА занимает вторую строчку с показателем 43,1, на третьем месте находится «Ростов» — 38,8. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 23,8 передачи.
Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч выглядит так:
- «Зенит» — 45,1.
- ЦСКА — 43,1.
- «Ростов» — 38,8.
- «Динамо» — 38,5.
- «Спартак» — 36,9.
- «Оренбург» — 36,2.
- «Краснодар» — 35,7.
- «Урал» — 34,7.
- «Локомотив» — 33,7.
- «Балтика» — 33,1.
- «Сочи» — 33,1.
- «Рубин» — 32,8.
- «Факел» — 32,6.
- «Ахмат» — 32,4.
- «Крылья Советов» — 29,4.
- «Пари НН» — 23,8.