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«Зенит», ЦСКА и «Ростов» — лучшие команды РПЛ по передачам в верхнюю треть

«Зенит», ЦСКА и «Ростов» — лучшие команды РПЛ по передачам в верхнюю треть
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч стал петербургский «Зенит» — 45,1 передачи. Московский ЦСКА занимает вторую строчку с показателем 43,1, на третьем месте находится «Ростов» — 38,8. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 23,8 передачи.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему количеству точных передач в верхнюю треть поля за матч выглядит так:

  1. «Зенит» — 45,1.
  2. ЦСКА — 43,1.
  3. «Ростов» — 38,8.
  4. «Динамо» — 38,5.
  5. «Спартак» — 36,9.
  6. «Оренбург» — 36,2.
  7. «Краснодар» — 35,7.
  8. «Урал» — 34,7.
  9. «Локомотив» — 33,7.
  10. «Балтика» — 33,1.
  11. «Сочи» — 33,1.
  12. «Рубин» — 32,8.
  13. «Факел» — 32,6.
  14. «Ахмат» — 32,4.
  15. «Крылья Советов» — 29,4.
  16. «Пари НН» — 23,8.
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