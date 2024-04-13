«Динамо», «Крылья Советов» и «Спартак» — лучшие клубы РПЛ по ударам в створ

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.
Лучшим клубом лиги по среднему количеству ударов в створ ворот за матч стало московское «Динамо» — 5,2 удара. Такой же показатель у занимающих вторую строчку «Крыльев Советов», на третьем месте находится столичный «Спартак» — 4,9 удара. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 2,6 удара в створ в среднем за матч.
Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему количеству ударов в створ ворот выглядит так:
- «Динамо» — 5,2.
- «Крылья Советов» — 5,2.
- «Спартак» — 4,9.
- ЦСКА — 4,8.
- «Зенит» — 4,6.
- «Локомотив» — 4,4.
- «Оренбург» — 4,2.
- «Краснодар» — 4,2.
- «Ростов» — 4,1.
- «Рубин» — 4,0.
- «Урал» — 3,9.
- «Ахмат» — 3,7.
- «Факел» — 3,3.
- «Сочи» — 3,2.
- «Балтика» — 2,8.
- «Пари НН» — 2,6.