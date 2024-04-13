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«Динамо», «Крылья Советов» и «Спартак» — лучшие клубы РПЛ по ударам в створ

«Динамо», «Крылья Советов» и «Спартак» — лучшие клубы РПЛ по ударам в створ
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинги клубов Российской Премьер-Лиги по некоторым статистическим показателям в текущем сезоне.

Лучшим клубом лиги по среднему количеству ударов в створ ворот за матч стало московское «Динамо» — 5,2 удара. Такой же показатель у занимающих вторую строчку «Крыльев Советов», на третьем месте находится столичный «Спартак» — 4,9 удара. Худшей командой чемпионата России по этому параметру является «Пари НН» — 2,6 удара в створ в среднем за матч.

Полностью рейтинг клубов РПЛ по среднему количеству ударов в створ ворот выглядит так:

  1. «Динамо» — 5,2.
  2. «Крылья Советов» — 5,2.
  3. «Спартак» — 4,9.
  4. ЦСКА — 4,8.
  5. «Зенит» — 4,6.
  6. «Локомотив» — 4,4.
  7. «Оренбург» — 4,2.
  8. «Краснодар» — 4,2.
  9. «Ростов» — 4,1.
  10. «Рубин» — 4,0.
  11. «Урал» — 3,9.
  12. «Ахмат» — 3,7.
  13. «Факел» — 3,3.
  14. «Сочи» — 3,2.
  15. «Балтика» — 2,8.
  16. «Пари НН» — 2,6.
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