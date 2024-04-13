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Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов в возрасте 30 лет и старше

Transfermarkt назвал самых дорогих футболистов в возрасте 30 лет и старше
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в возрасте 30 лет и старше. Данный список с уверенным отрывом возглавил английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.

Самые дорогие футболисты в возрасте 30 лет и старше по версии Transfermarkt:

1. Гарри Кейн (€ 110 млн, 30 лет, «Бавария»).

2. Мохамед Салах (€ 65 млн, 31 год, «Ливерпуль»).

3. Кевин Де Брёйне (€ 60 млн, 32 года, «Манчестер Сити»).

4. Сон Хын Мин (€ 50 млн, 31 год, «Тоттенхэм»).

5. Неймар (€ 45 млн, 32 года, «Аль-Хиляль»).

6-7. Хакан Чалханоглу (€ 40 млн, 30 лет, «Интер»).

6-7. Эдерсон Мораес (€ 40 млн, 30 лет, «Манчестер Сити»).

8-9. Эндрю Робертсон (€ 35 млн, 30 лет, «Ливерпуль»).

8-9. Фабиньо (€ 35 млн, 30 лет, «Аль-Иттихад»).

10. Алисон Бекер (€ 32 млн, 31 год, «Ливерпуль»).

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