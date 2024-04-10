Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков команд-участниц 1/4 финала ЛЧ

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих футболистов команд-участниц четвертьфинала Лиги чемпионов. В неё вошли игроки четырёх команд: «Манчестер Сити», «Арсенала», «Реала» и «ПСЖ».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (€ 40 млн, «ПСЖ»).

Защитники: Йошко Гвардиол (€ 75 млн, «Манчестер Сити»), Рубен Диаш (€ 80 млн, «Манчестер Сити»), Вильям Салиба (€ 80 млн, «Арсенал»).

Полузащитники: Родри (€ 110 млн, «Манчестер Сити»), Деклан Райс (€ 110 млн, «Арсенал»), Джуд Беллингем (€ 180 млн, «Реал» Мадрид).

Нападающие: Винисиус Жуниор (€ 150 млн, «Реал» Мадрид), Букайо Сака (€ 130 млн, «Арсенал»), Килиан Мбаппе (€ 180 млн, «ПСЖ»), Эрлинг Холанд (€ 180 млн, «Манчестер Сити»).

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).