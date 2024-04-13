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«Ахмат» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 16:30 мск

«Ахмат» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 22 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги калининградская «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 9-м туре. В том противостоянии «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

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