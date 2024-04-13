Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Лутон Таун»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Лутон Таун»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Лутон Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Лутон Таун
Лутон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16-м туре нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лутон Таун» со счётом 2:1. Счёт открыл нападающий хозяев Элайджа Адебайо. А во втором тайме голы Бернарду Силвы и Джека Грилиша принесли победу «горожанам».

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 70 очков в 31 проведённом матче. «Лутон Таун» располагается на 18-м месте с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android