«Манчестер Сити» — «Лутон Таун»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск

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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Лутон Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 16-м туре нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лутон Таун» со счётом 2:1. Счёт открыл нападающий хозяев Элайджа Адебайо. А во втором тайме голы Бернарду Силвы и Джека Грилиша принесли победу «горожанам».

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 70 очков в 31 проведённом матче. «Лутон Таун» располагается на 18-м месте с 25 очками после аналогичного количества встреч.