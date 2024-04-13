Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов прокомментировал назначение Бердыева советником президента «Динамо» Махачкала

Газизов прокомментировал назначение Бердыева советником президента «Динамо» Махачкала
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о назначении Курбана Бердыева на должность советника президента клуба Гаджи Гаджиева.

«В принципе, Курбан Бекиевич и не уходил никуда из «Динамо». Поэтому была выбрана такая модель, он остаётся в клубе, в Дагестане, помогает нам развивать молодёжный и детско-юношеский футбол. Его огромный опыт поможет в этом. Мы только рады, что всё хорошо двигается. Но если Курбан Бекиевич захочет дать советы первой команде «Динамо», то мы всегда будем прислушиваться к нему. Его советы всегда бесценны. Это большой спектр работы, поэтому советник президента и есть. Советник во всём помогает», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»
Гаджиев рассказал, чем будет заниматься Бердыев в «Динамо» в качестве советника президента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android