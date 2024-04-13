Газизов прокомментировал назначение Бердыева советником президента «Динамо» Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о назначении Курбана Бердыева на должность советника президента клуба Гаджи Гаджиева.

«В принципе, Курбан Бекиевич и не уходил никуда из «Динамо». Поэтому была выбрана такая модель, он остаётся в клубе, в Дагестане, помогает нам развивать молодёжный и детско-юношеский футбол. Его огромный опыт поможет в этом. Мы только рады, что всё хорошо двигается. Но если Курбан Бекиевич захочет дать советы первой команде «Динамо», то мы всегда будем прислушиваться к нему. Его советы всегда бесценны. Это большой спектр работы, поэтому советник президента и есть. Советник во всём помогает», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.