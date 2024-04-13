Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев рассказал, чем будет заниматься Бердыев в «Динамо» в качестве советника президента

Гаджиев рассказал, чем будет заниматься Бердыев в «Динамо» в качестве советника президента
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении Курбана Бердыев на должность его советника.

— Назначение Бердыева советником президента клуба шло своим чередом. Всё, что связано с командой, результатами, игроками, и так было в сфере внимания. А повседневная работа, связанная с работой ДЮСШ, соревнований между ними, оставалась вне поля зрения. Ничего неожиданного в этой новости нет, потому что Курбан с первых своих дней в «Динамо» занимался развитием футбола в Дагестане. Он встречался с тренерами, ездил в города, посещал ДЮСШ, провёл не менее десятка лекций. А когда он перестал быть тренером, всё равно поехал в самый северный филиал, общался с детскими тренерами. Был и в Дербенте, встречался со второй командой «Динамо». Это надо было как-то формализовать, поэтому эта новость и появилась, но ничего особенного не произошло. Курбан занимается своим любимым делом.

— Бердыев будет заниматься больше развитием футбола в регионе, нежели работать с первой командой?

— Не то что больше. Он только этим и будет заниматься. Курбан принимал непосредственное участие в составлении программ, просил, чтобы активнее работали с мальчишками дошкольного возраста. Это принималось и утверждались властями республики, — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android