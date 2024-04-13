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Андрей Ещенко считает, что «Краснодар» проиграет в матче с «Зенитом»

Андрей Ещенко считает, что «Краснодар» проиграет в матче с «Зенитом»
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Руководитель программы развития молодёжного футбола в краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 13 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, увидим ли мы нового чемпиона. Посмотрим в конце сезона. Мне кажется, что «Краснодар» проиграет. С Ивичем они были более организованные в защите, а сейчас ставка на атаку. «Краснодар», играя в открытый футбол, уже терял очки. Будет тяжело», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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