Андрей Ещенко считает, что «Краснодар» проиграет в матче с «Зенитом»

Руководитель программы развития молодёжного футбола в краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 13 апреля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Не знаю, увидим ли мы нового чемпиона. Посмотрим в конце сезона. Мне кажется, что «Краснодар» проиграет. С Ивичем они были более организованные в защите, а сейчас ставка на атаку. «Краснодар», играя в открытый футбол, уже терял очки. Будет тяжело», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.