Матч за чемпионство РПЛ! «Краснодар» сбросит «Зенит» с первого места? LIVE

Как в старые добрые — Мусаев против Семака!

Сегодня, 13 апреля, состоится важнейший матч весеннего отрезка РПЛ. «Краснодар» примет «Зенит» – от этой встречи во многом зависит судьба чемпионской гонки.

Прямо сейчас команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко: у лидирующего «Зенита» их 44, у преследующего его «Краснодара» – 43. В случае победы команды Мурада Мусаева в РПЛ сменится лидер. А если триумфаторами будут петербуржцы, отрыв достигнет четырёх очков – а это за шесть туров до финиша очень много.

Команды обычно ярко играют друг с другом – меньше трёх мячей в последних 10 матчах забили только три раза. Не исключена развязка аккурат перед финальным свистком – такой сценарий регулярно случается во встречах между этими клубами.

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