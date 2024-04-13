Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Широков рассказал, какая позиция в «Спартаке» соответствует уровню «Зенита»

Широков рассказал, какая позиция в «Спартаке» соответствует уровню «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Роман Широков сравнил составы «Спартака» и «Зенита», а также отметил, что у петербуржцев будут проблемы в случае ухода бразильского полузащитника Вендела.

«Какая позиция в «Спартаке» соответствует уровню «Зенита»? Вратарская. Но я бы в целом не говорил о том, что «Спартак» намного слабее. В первом тайме на Кубок думал, что «Спартак» загонит соперника за Можай, а во втором вышел тот, кто всё решает, — Вендел. Если он уедет, у «Зенита» будут большие проблемы — никто, кроме него, не может разыгрывать мячи. Вот сейчас в Краснодаре будут проблемы. Клаудиньо не настолько важен, как Вендел», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После 22 туров Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» набрал 44 очка. Он занимает первое место в турнирной таблице. После аналогичного количества игр на счету московского «Спартака» 35 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 13 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android