«Спартак» уступил «Сочи», который занимал последнее место в РПЛ перед началом матча

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 76-й минуте, когда защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах вывел свою команду вперёд. Хесус Медина не попал по мячу после длинной передачи Николая Заболотного. В итоге Мигел ускорился по левому флангу и прострелил в штрафную, Аттийят-аллах набежал и протолкнул мяч мимо Александра Максименко.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е, место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.