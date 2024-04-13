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Сочи — Спартак 1:0, результат матча 24-го тура РПЛ 13 апреля 2024 года

«Спартак» уступил «Сочи», который занимал последнее место в РПЛ перед началом матча
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

Единственный мяч был забит на 76-й минуте, когда защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах вывел свою команду вперёд. Хесус Медина не попал по мячу после длинной передачи Николая Заболотного. В итоге Мигел ускорился по левому флангу и прострелил в штрафную, Аттийят-аллах набежал и протолкнул мяч мимо Александра Максименко.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е, место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.

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