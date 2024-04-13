Автор победного гола «Сочи» Яхья высказался об игре со «Спартаком»

Марокканский защитник «Сочи» Яхья Аттийят-аллах поделился эмоциями после минувшего матча 24-го тура чемпионата России, в котором его команда обыграла «Спартак» со счётом 1:0, а он забил победный гол.

— В первую очередь хочу поздравить команду. Это очень важная победа. Сейчас нам нужно забыть эту игру и готовиться дальше.

— Сложная игра для вас?

— Да, но мы хорошо подготовились, больше сказать нечего. Я просто счастлив победе. Но, повторюсь, всё прошло, нужно готовиться дальше.

«Спартак» хорошая и сильная команда, но мы просто оказались сегодня сильнее, — передаёт слова Яхьи корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 23 проведённых матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками после аналогичного количества встреч.