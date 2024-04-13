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Гладилин: Абаскаль «поплыл» и должен написать заявление об увольнении из «Спартака»

Гладилин: Абаскаль «поплыл» и должен написать заявление об увольнении из «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале после поражения в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

«Думаю, я не одинок во мнении, что Абаскаль «поплыл», причём давно. Он не готов для работы в «Спартаке». А поражение от «Сочи» — следствие. Видимо, команда уже завершает чемпионат, потому что никаких перспектив в РПЛ нет, да и в Кубке тоже. Последняя команда в таблице не просто выиграла матч, а переиграла «Спартак» в обоих таймах. Победа «Сочи» закономерна. Абаскалю, если он уважает себя, пора написать заявление об увольнении. Или руководству надо заплатить неустойку и отпустить его. Пусть работает в другом месте, у него только начинается тренерская судьба», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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